Goldschmuck gestohlen – mehrere tatverdächtige junge Frauen gesucht

Nr. 2135

Nach fünf jungen Frauen, die aus einem Geschäft in Steglitz Gold- und Modeschmuck gestohlen haben sollen, sucht die Polizei mit Fotos. Die Tat ereignete sich am 28. März 2024 in der Zeit von 18.25 Uhr bis 18.35 Uhr in einem Geschäft in der Schloßstraße 15. Die gestohlenen Waren haben einen Wert von etwa 14.000 Euro. Die mutmaßlichen Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

16-18 Jahre

schlanke Figur

lange, schwarze Haare mit blonden Strähnen vorn und einer weißen Haarklemme hinten

trug eine schwarze Kapuzenjacke mit Fellkragen, blaue Jeans und weiße Sportschuhe

14-16 Jahre

schlanke Figur

lange, schwarze Haare

trug einen schwarzen Steppmantel mit Kapuze, schwarze Stiefeletten und eine schwarze Hose

14-18 Jahre

schlanke Figur

schwarze Haare, mit weißem Haargummi zum Zopf gebunden

trug einen schwarzen Mantel mit Kapuze, einen bunten Pullover, eine schwarze Jeans und schwarze Sportschuhe

16-18 Jahre

175 bis 180 cm groß

schlanke Figur

schwarze, lange Haare, mit braunem Tuch zum Dutt gebunden, aufgesteckte Sonnenbrille

trug einen grauen Steppmantel, einen grauen Kapuzenpullover, eine blaue Jeanshose und weiße Sportschuhe mit graubraunen Einsätzen

16-18 Jahre

schwarze Haare zum Zopf gebunden

trug einen schwarzen Steppmantel mit Kapuze und Fellkragen, eine schwarze Unterjacke mit Musterung im vorderen Bereich, eine schwarze Jogginghose und weiße Sportschuhe

Die Polizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Hinweise zu ihrer Identität und/oder zu ihren Aufenthaltsorten geben?

Hinweise richten Sie bitte an das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnittes 45 der Direktion 4 (Süd) am Augustaplatz 7 in 12203 Berlin-Lichterfelde unter der Telefonnummer (030) 4664-445600 (Bürodienstzeiten), unter der Telefonnummer (030) 4664-445700 (außerhalb der Bürodienstzeiten), an die Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle.