Festnahme nach Tankstellenüberfall

Nr. 2134

Gestern Abend klickten bei einem jungen Mann im Ortsteil Falkenhagener Feld nach einem Überfall auf eine Tankstelle die Handschellen. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Mann gegen 18.30 Uhr die Tankstelle in der Falkenseer Chaussee und bedrohte den 25-jährigen Angestellten sowie einen in der Tankstelle befindlichen 30-jährigen Kunden und eine 35-jährige Kundin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Was der mutmaßliche Räuber nicht wusste: Bei dem jüngeren Kunden handelte es sich um einen außer Dienst befindlichen Polizeibeamten, der ihn entwaffnete und festhielt, bis hinzualarmierte Polizeikräfte eintrafen. Der 19-Jährige wurde nach seiner Festnahme für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.