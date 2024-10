Spätkauf überfallen

Nr. 2133

Gestern Abend raubten drei Unbekannte Bargeld aus der Kasse eines Spätkaufs in Kreuzberg. Nach ersten Erkenntnissen drängten die drei Männer gegen 21 Uhr den 20-jährigen Mitarbeiter in das Geschäft in der Stresemannstraße, wobei sie ihm in den Rücken traten. Unter Vorhalt einer Schusswaffe ließen sie ihn die Kasse öffnen, wo sie Bargeld und parallel Zigaretten aus einem Regal entnahmen. Eine 22-jährige Zeugin versuchte dann erfolglos, die Flucht durch Zuhalten der Ladentür zu verhindern, wurde aber beiseitegedrängt. Zwei der Männer konnten zunächst ihre Flucht fortsetzen. Der Dritte wurde von einem weiteren, ebenfalls 22-jährigen Zeugen festgehalten, bis einer seiner Mittäter zurückkehrte und den Mann unter Einsatz von körperlicher Gewalt befreite. Die drei Unbekannten flüchteten gemeinsam mit einem weiteren Mann in Richtung Hedemannstraße. Hinzualarmierte Kräfte der Berliner Feuerwehr brachten den 20-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum. Der 22-jährige Zeuge blieb unverletzt. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernimmt die weiteren Ermittlungen.