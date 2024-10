Mutmaßliche Schussabgaben

Nr. 2131

Wegen des Verdachts mehrerer Schussabgaben wurden Einsatzkräfte der Polizeidirektion 25 gestern Abend nach Charlottenburg alarmiert. Gegen 20.30 Uhr meldete ein Anrufer, dass er kurz zuvor eine Gruppe von etwa 120 Personen auf dem Breitscheidplatz gesehen haben will, aus der heraus ein junger Mann insgesamt fünf Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in die Luft abgefeuert haben soll. Weiter soll aus der Gruppierung heraus Pyrotechnik gezündet worden sein. Mit Eintreffen mehrerer Einsatzwagen konnten am Breitscheidplatz und in dessen Umgebung keine Tatverdächtigen ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen zu dem Landfriedensbruch dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.