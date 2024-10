Mann mit Messer verletzt

Nr. 2129

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 18 erhielten gestern Abend Kenntnis von einem verletzten Mann, der in Gesundbrunnen mit einem Messer angegriffen worden sein soll. Am U-Bahnhof Pankstraße eingetroffen, schilderten ihnen mehrere Zeuginnen und Zeugen, dass es gegen 18.40 Uhr auf einer Zwischenebene des Bahnhofs zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 38-Jährigen und einem unbekannt gebliebenen Mann kam. Zuvor soll die Frau den Mann versehentlich angerempelt haben. Ein in die Situation einschreitender 24-Jähriger soll zunächst versucht haben, die Streitigkeiten zu schlichten, woraufhin der unbekannt Gebliebene ein Messer gezückt und ihn damit am Bauch verletzt haben soll. Danach flüchtete der Angreifer. Ebenfalls zum Bahnhof alarmierte Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem für die Behandlung seiner Stichverletzung stationär aufgenommen wurde. Mit den weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung, insbesondere mit der Namhaftmachung des Tatverdächtigen, ist nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) betraut.