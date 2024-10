Fußgängerin bei Zusammenstoß verletzt

Nr. 2127

In Folge eines Verkehrsunfalls, der sich heute Morgen in Kreuzberg ereignete, kam eine Fußgängerin in ein Krankenhaus. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll die 26-Jährige kurz vor halb neun die Fahrbahn der Blücherstraße aus der Brachvogelstraße kommend betreten haben, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Dadurch kam es zu einer Kollision mit dem Mercedes eines 83-Jährigen, der mit seinem Wagen in Richtung Urbanstraße unterwegs war. Während der Autofahrer unverletzt blieb, erlitt die Passantin eine Fraktur am Bein und eine Kopfverletzung, für deren Behandlung sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.