Parteibüro beschmiert

Nr. 2126

Ein Parteimitglied zeigte heute Mittag eine Sachbeschädigung an einem Parteibüro in Pankow an. Gegen 12 Uhr bemerkte der Anzeigende einen in brauner Farbe aufgetragenen Schriftzug an der heruntergelassenen Außenjalousie des in der Berliner Straße gelegenen Büros. Weiterhin wurden das Rollo sowie die gläserne Eingangstür mit roter Farbe beschmiert. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamts übernommen.