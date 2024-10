Gegen Baum gefahren

Nr. 2125

Nach einem Unfall in Oberschöneweide, bei dem in der vergangenen Nacht ein Auto gegen einen Baum prallte, musste der Fahrer des Wagens in ein Krankenhaus gebracht werden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Audi, der kurz vor 23 Uhr von einem 21-Jährigen in der Griechischen Allee in Richtung Kottmeierstraße gelenkt wurde, in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß das Auto gegen einen auf dem begrünten Mittelstreifen stehenden Baum. Zum Unfallort alarmierte Rettungskräfte versorgten zwei der Insassen, eine 20-Jährige und ihren gleichaltrigen Bekannten, auf deren Wunsch hin lediglich ambulant, wohingegen der Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam. Zwei weitere Mitfahrer, eine 21-Jährige und ein gleichaltriger Mann, blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen, auch zu der Frage, ob der Fahrer zu schnell unterwegs war, hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.