Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Nr. 2124

Gestern Vormittag wurden Polizeikräfte zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer nach Gesundbrunnen gerufen. Der 63-Jährige soll den bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 11 Uhr auf der Fahrbahn der Behmstraße in Richtung Jülicher Straße gefahren sein. Als er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen vorbeifuhr, soll die Fahrertür des Autos geöffnet worden und der Mann dagegen geprallt sein. Der Radfahrer stürzte und musste mit Verletzungen an Kopf, Arm und Hand in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Person, welche die Tür geöffnet haben soll, konnte bislang ebenso wenig ermittelt werden wie das Fahrzeug, in dem diese Person saß. Die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalls und der Unfallflucht übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).