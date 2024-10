Frau randalierte und attackierte Einsatzkräfte

Nr. 2120

Einsatzkräfte nahmen gestern Vormittag eine Frau in Kreuzberg fest. Nach ersten Erkenntnissen soll die 24-Jährige gegen 11.30 Uhr auf der Wrangelstraße zwischen Zeughofstraße und Eisenbahnstraße randaliert haben. Alarmierte Einsatzkräfte versuchten die Frau zu besänftigen. Diese ließ sich jedoch nicht beruhigen, schrie die Kräfte an und trat sie. Die Polizistinnen und Polizisten brachten die Angreiferin zu Boden und anschließend in ein Einsatzfahrzeug. Zur Feststellung ihrer Identität fuhren sie die 24-Jährige zu einem Polizeigewahrsam. Während der Fahrt trat die Frau einen Polizisten und bespuckte diesen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Einsatzkräfte die Tatverdächtige wegen ihrer Verhaltensauffälligkeit in ein Klinikum. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 5 (City).