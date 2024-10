Tramfahrer von Jugendlichen attackiert

Nr. 2119

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Köpenick alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es zwischen einem 55-jährigen Tramfahrer und sechs bis sieben Jugendlichen gegen 20.20 Uhr an einer Tramhaltestelle an der Kreuzung Müggelheimer Straße/ Alt-Köpenick/ Luisenhain/ Lange Brücke zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Ausgangspunkt für den Streit soll eine durch die Jugendlichen blockierte Tür der Tram gewesen sein. Einer der Tatverdächtigen soll den Mann in der Folge geschlagen, ein zweiter ihm in seinen Bauch getreten haben. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Der Tramfahrer klagte über Schmerzen im Gesicht, bedurfte jedoch keiner medizinischen Betreuung. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.