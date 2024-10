Verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall

Nr. 2118

Gestern Abend erlitt ein Fußgänger nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw im Ortsteil Falkenhagener Feld Verletzungen. Gegen 19.20 Uhr soll der 60-Jährige bei Rot zeigendem Ampellicht plötzlich und unter Missachtung des Fließverkehrs die Fahrbahn der Falkenseer Chaussee betreten haben. Zeitgleich fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Seat in Richtung Falkenseer Damm und konnte, obwohl sie eine Vollbremsung durchführte, den Zusammenstoß nicht verhindern. Der 60-Jährige erlitt sturzbedingt eine Fußfraktur, eine Prellung und Schürfwunden an einer Hand sowie Kopfverletzungen. Hinzualarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (Nord).