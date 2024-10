Verletzte Personen nach Auseinandersetzung mit einer Gruppe Männer

Nr. 2116

Am gestrigen Abend bedrohte in Staaken eine Gruppe Männer zunächst eine Frau und ihren Sohn, verletzte später zwei Personen und bedrohte danach noch einen weiteren Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen stritt sich gegen 18 Uhr im Blasewitzer Ring zunächst eine 31-jährige Frau mit vier weiteren Frauen. Bei der Auseinandersetzung schlugen die vier Frauen auf die eine ein, bis diese zu Boden ging. Als der 16-jährige Sohn der 31-Jährigen zu schlichten versuchte, wurden er und seine Mutter von einer Männergruppe mittels einer Machete, Messern und Schlagstöcken bedroht. Mutter und Sohn gelang die Flucht. Gegenüber den eingetroffenen Polizeikräften lehnte die Angegriffene eine vorgeschlagene ärztliche Behandlung ab.

Gegen 18.30 Uhr traf die Gruppe Männer, die sich vom ersten Tatort entfernt hatte, auf dem Blasewitzer Ring auf zwei 21 und 30 Jahre alte Männer und griff diese ohne ersichtlichen Grund an. Eine 40-jährige Frau, die schlichtend eingriff, erhielt dabei einen Faustschlag ins Gesicht und entfernte sich vom Tatort. Der 21-Jährige erlitt durch einen Schlag mit der stumpfen Seite einer Axt eine Kopfverletzung und der 30-Jährige verletzte sich bei der gemeinsamen Flucht vor den Männern an einer Hand. Hinzualarmierte Rettungskräfte brachten beide Männer in Begleitung von Polizeidienstkräften zur stationären Behandlung in ein Klinikum. Weitere Rettungskräfte behandelten die 40-Jährige ambulant am Ort.

Gegen 19.30 Uhr traf der 33-jährige Bruder der 31-Jährigen ebenfalls im Blasewitzer Ring auf die Tätergruppe. Hierbei bedrohte ein Mann aus der Gruppe den 33-Jährigen mit einer Schusswaffe. Der 33-Jährige konnte zu einer Verwandten flüchten. Er blieb unverletzt. Die Täter entkamen unerkannt vom Tatort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (Nord).