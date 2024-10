Vier Festnahmen nach versuchter Besetzung der Freien Universität

Nr. 2114

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte der Polizei Berlin wegen einer mutmaßlichen Besetzung von Räumlichkeiten der Freien Universität nach Dahlem alarmiert. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen sollen mehrere vermummte Personen gegen 13.10 Uhr in das Präsidium der Hochschule in der Kaiserswerther Straße eingedrungen sein und dort Mobiliar beschädigt und nach draußen gebracht haben. Zudem soll Universitätspersonal durch die Tatverdächtigen angegriffen worden sein. In und an dem Gebäude wurden mehrere Graffitis angebracht und ein Transparent aus dem Fenster gehängt, das die Zerstörung von Technik bei Begehung durch die Polizei androhte. Als die Kräfte das Gebäude begingen, sollen acht Tatverdächtige in unterschiedliche Richtungen geflohen sein. Im Nahbereich nahmen die Einsatzkräfte drei Frauen sowie eine diverse Person fest. Im Innenbereich der Räume stellten die Polizistinnen und Polizisten diverse Sachbeschädigungen an Mobiliar und Elektronik fest. Sie schrieben Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Am Ort konnten diverse Beweismittel sichergestellt werden. Für die vier festgenommenen Personen wurde gestern zunächst durch die Polizeiführung ein Anschlussgewahrsam bis heute 18 Uhr angeordnet. Die richterliche Bestätigung lag mit Stand 10 Uhr am heutigen Tag noch nicht vor. Insgesamt waren rund 190 Einsatzkräfte im Dienst. Während des Einsatzes war die Kaiserswerther Straße zwischen Thielallee und Rudeloffweg für den Fahrzeugverkehr bis etwa 16 Uhr gesperrt.