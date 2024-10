Polizei bittet nach Raub um Mithilfe

Hinweise sind an das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in Berlin-Moabit, unter der Telefonnummer (030) 4664-273110, außerhalb der Bürodienstzeiten an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) unter der Telefonnummer (030) 4664-271100 sowie an jede andere Polizeidienststelle zu richten. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.