Verletztes Kind nach Verkehrsunfall

Nr. 2109

Gestern Nachmittag ereignete sich in Tempelhof ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das elfjährige Kind gegen 14.15 Uhr auf der Attilastraße einen Bus an der dortigen Haltestelle verlassen und die Fahrbahn vor dem Bus betreten haben. Im selben Moment befuhr ein 59-jähriger Autofahrer die Attilastraße in Richtung Alarichstraße. Beim Passieren des stehenden Busses fuhr er mit seinem Smart das Kind an, das dadurch zu Boden stürzte und Kopfverletzungen erlitt. Hinzualarmierte Kräfte der Berliner Feuerwehr brachten das Kind in ein Krankenhaus, in dem es stationär verblieb. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).