Verletzter Fußgänger und Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Nr. 2108

In Borsigwalde erlitten gestern früh ein Fußgänger und ein Motorradfahrer Verletzungen durch einen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen war der 23-jährige Motorradfahrer gegen 6.50 Uhr auf der Holzhauser Straße in Richtung Wittestraße unterwegs. Zeitgleich soll der 41-jährige Fußgänger trotz einer für ihn geltenden roten Ampel auf die Fahrbahn getreten sein, was zum Zusammenstoß führte. Hinzualarmierte Kräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Motorradfahrer in eine Klinik, in der er stationär aufgenommen wurde. Den am Kopf verletzten Fußgänger versorgten die Rettungskräfte zunächst am Ort. Später brachten sie ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde er ebenfalls stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).