Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Nr. 2105

In Rudow wurde heute früh ein Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war eine 54-jährige Autofahrerin gegen 6.15 Uhr im Begriff, ein Grundstück in der Kanalstraße zu verlassen. Beim Einfädeln in den Fließverkehr erfasste die Autofahrerin den auf dem Fahrradweg Richtung Stubenrauchstraße fahrenden 42-jährigen Radfahrer, wodurch dieser gegen die Windschutzscheibe des Opels prallte. Hinzualarmierte Kräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Verletzten in ein Klinikum, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Pkw-Fahrerin wurde ebenfalls in ein Klinikum zur ambulanten Behandlung ihres Schockzustandes gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).