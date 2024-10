Mann erleidet Stichverletzung

Nr. 2104

Gestern Vormittag wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Charlottenburg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 10 Uhr in der Kantstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 49 und 25 Jahren gekommen sein. In der Folge soll der 49-Jährige seinem Kontrahenten einen Messerstich in den Rumpf zugefügt haben. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte jedoch im Nachgang von Kräften im Nahbereich seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Der 25-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.