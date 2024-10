Busfahrer während seiner Pause attackiert

Nr. 2103

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte der Polizei nach Friedrichsfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mann gegen 1.15 Uhr einen Busfahrer während seiner Pause in der Straße Am Tierpark angesprochen und gebeten haben, bereits in den Bus einsteigen zu dürfen. Der Busfahrer verneinte dies unter Verweis auf seine Pause. Wenig später sei der Tatverdächtige erneut an die Tür des Busses getreten und habe dem 54-Jährigen eine unbekannte, reizende Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht. Anschließend flüchtete der Mann vom Tatort. Der Busfahrer erlitt Reizungen der Augen und der Schleimhäute und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.