Sturz in Tram nach Vollbremsung

Nr. 2102

Gestern Nachmittag kam es in Friedrichsfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 59-jährige Fußgängerin gegen 14.10 Uhr trotz roter Ampel die Straße Am Tierpark überquert haben, was dazu führte, dass der 20-jährige Fahrer einer in den dortigen Haltestellenbereich in Richtung Treskowallee einfahrenden Tram eine Vollbremsung durchführen musste. Hierdurch stürzte eine 71-jährige Frau in der Bahn und verletzte sich dabei am Kopf. Hinzugerufene Kräfte der Berliner Feuerwehr versorgten die Verletzte zunächst medizinisch am Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus, in dem sie zur stationären Beobachtung verblieb. Die Fußgängerin wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).