Festnahme nach versuchtem räuberischen Diebstahl

Nr. 2101

Am heutigen Vormittag nahmen Einsatzkräfte eines Polizeiabschnitts eine Frau nach einem versuchten räuberischen Diebstahl in Friedrichshain fest. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat die 66-Jährige gegen 10.40 Uhr ein Geschäft an der Grünberger Straße und verlangte von der 30-jährigen Inhaberin die Herausgabe einer Schachtel Zigaretten. Dabei soll die Tatverdächtige gedroht haben, die 30-Jährige schlagen zu wollen, wenn diese der Forderung nicht nachkäme. Nachdem sie keine erhalten hatte, soll sich die Tatverdächtige selbst eine Schachtel Zigaretten genommen, die zuvor Bedrohte geschlagen haben und flüchtete. Die Unternehmerin folgte der mutmaßlichen Diebin und versuchte die Zigaretten zurückzuerlangen. Dabei stürzten beide Frauen zu Boden. Hinzualarmierte Polizeikräfte nahmen die Tatverdächtige unmittelbar vor dem Geschäft fest. Die 30-Jährige erlitt Rumpfverletzungen, möchte sich jedoch selbstständig in ein Krankenhaus begeben. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.