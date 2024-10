Nr. 2099

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu Schüssen auf ein Restaurant in Reinickendorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen gegen 19.10 Uhr Unbekannte Schüsse auf ein Lokal in der Residenzstraße abgegeben haben. Ein Mann wurde verletzt, Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die unbekannten Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Kräfte vom Tatort. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.