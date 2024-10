Mann nach Brand in Wohnung verstorben

Nr. 2097

Nach einem Wohnungsbrand gestern Nachmittag in Rummelsburg verstarb der Bewohner. Gegen 14.30 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rupprechtstraße zu einer Brandentwicklung. Zuvor wurden Einsatzkräfte bereits zum Ort gerufen, da der 34-jährige Mieter der Wohnung in der zweiten Etage randalierte und Gegenstände aus dem Fenster warf. Im Zuge der Lösch- und Rettungsmaßnahmen holten Polizeikräfte den leblosen Mann aus der Wohnung heraus und übergaben ihn den Rettungskräften, die umgehend Reanimationsmaßnahmen einleiteten. Diese verliefen jedoch ohne Erfolg.

Die Bausubstanz des Hauses wurde so stark beschädigt, dass dieses einsturzgefährdet und derzeit nicht bewohnbar ist. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und genauen Todesursache dauern derzeit noch an.