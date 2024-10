Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Verkehrsunfallflucht

Nr. 2096

In Französisch Buchholz wurde gestern Nachmittag ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen fuhr eine bisher unbekannte Person mit dem Auto gegen 15.30 Uhr die Pasewalker Straße in Richtung Blankenburger Weg. An der Einmündung Pasewalker Straße Ecke Blankenburger Weg soll der Autofahrer die rote Ampel missachtet haben und fuhr mit dem Wagen den sechsjährigen Jungen an, der die Fahrbahn im Beisein seiner Mutter bei grünem Ampellicht in Laufrichtung Blankenburger Weg überquert haben soll. Nach dem Zusammenstoß ging die unter dem Eindruck des Unfalls stehende, aber selbst körperlich unverletzte Mutter mit ihrem verletzten Sohn vorerst nach Hause, wo der Vater dann die Polizei alarmierte. Aus dem am Unfall beteiligten Fahrzeug stiegen zunächst ein Mann und eine Frau aus, die kurz gewartet haben sollen. Dann entfernten sie sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Das Kind erlitt Hautabschürfungen und klagte über Kopfschmerzen. Alarmierte Rettungskräfte brachten es in ein Krankenhaus, wo es zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).