Festnahme nach Diebstahl aus einem Baucontainer

Nr. 2095

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitt 17 zwei mutmaßliche Diebe fest, die zuvor in einen Baucontainer in Wedding eingebrochen sein sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge gegen 23.50 Uhr die beiden Männer dabei, wie sie Gegenstände aus einem Baucontainer im Tessiner Weg in einen Transporter luden. Das Duo bestieg anschließend den Transporter und entfernte sich in Richtung Schwyzer Straße. Einsatzkräfte stoppten das Fahrzeug der 44- und 45-jährigen Männer etwas später auf der A 100 in Höhe der Ausfahrt Kaiserdamm und nahmen beide fest. Das mutmaßliche Diebesgut befand sich noch im Fahrzeug und wurde sichergestellt. Die Festgenommen kamen zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Der 44-Jährige kam anschließend wieder auf freien Fuß, während gegen den 45-jährigen bereits ein Haftbefehl wegen Einbruchdiebstahls vorlag und er der Justiz überstellt wurde. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.