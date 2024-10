Drei Personen nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2092

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Hellersdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 42-jähriger Autofahrer gegen 6 Uhr vorfahrtsberechtigt die Hellersdorfer Straße in südlicher Richtung befahren haben. An der Einmündung Ludwigsluster Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem 44-jährigen Autofahrer, der nach rechts auf die Hellersdorfer Straße habe abbiegen wollen. Der Wagen des 44-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß rund 15 Meter weit in Richtung einer Fußgängerfurt geschleudert. Rettungskräfte brachten den verletzten Fahrer in ein Krankenhaus, wo er notoperiert und anschließend stationär aufgenommen wurde. Die 39-jährige Beifahrerin des Mannes wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des Rumpfes und wurde zur stationären Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.