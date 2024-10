Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2091

Gestern Abend kam es in Marienfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 18.20 Uhr ein 51-Jähriger mit einem Pkw von einem Grundstück nach links auf die Malteserstraße in Richtung Friedenfelser Straße. Zur gleichen Zeit befuhr die Motorradfahrerin die Malteserstraße in gleicher Richtung und es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Die 36-Jährige stürzte durch die Kollision zu Boden und verletzte sich am Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Der 51-Jährige benötigte keine medizinische Hilfe. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.