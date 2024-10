Bei Rettungseinsatz Widerstand geleistet – DEIG eingesetzt

Nr. 2089

Ein Mann leistete heute Vormittag in Britz Widerstand bei einem Rettungseinsatz. Gegen 11.45 Uhr alarmierten Passanten und andere Verkehrsteilnehmer die Feuerwehr und die Polizei zu einem augenscheinlich bewusstlosen Mann in einem Auto mit eingeschaltetem Motor an der Kreuzung Tempelhofer Weg/Britzer Damm. Das Fahrzeug stand dort auf dem linken Fahrstreifen an einer Haltelinie. Auf wiederholtes Klopfen der eingetroffenen Rettungs- und Einsatzkräfte am Fahrzeug, reagierte der Mann nicht. Daher bestand der Verdacht der Hilflosigkeit oder eines medizinischen Notfalls. Die Rettungs- und Einsatzkräfte entschlossen sich daher, um schnellstmöglich entsprechende Notmaßnahmen ergreifen zu können, das Fahrzeug gewaltsam zu öffnen, wobei die Fenster der vorderen Fahrer- und Beifahrerseite beschädigt wurden. Erst währenddessen reagierte der Mann und öffnete den Wagen. In der Mittelkonsole sahen die Einsatzkräfte mehrere Mikroreagenzgefäße mit mutmaßlichem Kokain sowie eine leere Ampulle Lachgas. Die Einsatzkräfte belehrten den 26-Jährigen daraufhin rechtlich und fesselten ihn. Dagegen leistete der Tatverdächtige erheblichen Widerstand, sodass die Einsatzkräfte ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) einsetzen mussten. Anschließend brachten sie ihn in ein Polizeigewahrsam. Dort wurden eine richterlich angeordnete Blutentnahme sowie erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt. Das Auto des 26-Jährigen, in welchem die Polizeieinsatzkräfte noch ein Messer fanden, wurde als Tatmittel beschlagnahmt. Eine Durchsuchung seiner Wohnung brachte keine weiteren Drogenfunde. Ihn betreffend wurden Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Kokain mit Waffen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und des Führens eines Fahrzeuges im Verkehr unter Rauschmitteleinfluss eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd).