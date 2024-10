Ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Nr. 2088

Heute früh kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Männer erheblich verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26-Jähriger mit einem Fiat gegen 5.30 Uhr die Brandenburgische Straße in Richtung Kurfürstendamm. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn auf den begrünten Mittelstreifen ab. Nach ungefähr 50 Metern kollidierte er frontal mit der Ummauerung des Niederganges zum U-Bahnhof Konstanzer Straße an der Wittelsbacher Straße und schleuderte anschließend durch die Wucht des Aufpralls gegen einen rechtsseitig geparkten Personenkraftwagen. Der 26-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Berliner Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den erheblich verletzten jungen Mann in ein Krankenhaus, wo er nach einer Notoperation intensivmedizinisch betreut wird. Auch sein 27-jähriger Beifahrer kam ebenfalls für eine intensivmedizinische Betreuung in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass der 26-Jährige alkoholisiert gefahren ist, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Erste Ermittlungen ergaben darüber hinaus, dass dem 26-Jährigen vor dem Unfall der Führerschein entzogen wurde und die Nutzung des Fahrzeugs ohne Kenntnis des Fahrzeughalters erfolgte. Das Auto wurde auf richterliche Anordnung hin beschlagnahmt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West) übernimmt die weiteren Ermittlungen.