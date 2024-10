Vor Polizei geflüchtet und in Gegenfahrbahn abgekommen

Nr. 2087

Während der Flucht vor der Polizei fuhr ein Mann gestern Nachmittag in Kreuzberg auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Auto zusammen. Gegen 15.15 Uhr fiel einer Besatzung eines Funkeinsatzwagens der Abteilung Verkehr ein Wagen auf der Stresemannstraße auf, den sie verkehrsrechtlich überprüften wollten. Statt auf die Anhaltesignale zu reagieren und anzuhalten, beschleunigte der Fahrer des Wagens und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wilhelmstraße. Dabei kam er von seiner Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn ab und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen 46-jähriger Fahrer erlitt durch die Kollision Kopfverletzungen. Die Einsatzkräfte nahmen den 18-Jährigen flüchtigen Kraftfahrer fest; er blieb unverletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellten die Polizisten fest, dass der 18-Jährigen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und beschlagnahmten den hochmotorisierten Wagen, mit dem er versuchte zu flüchten. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Gefährdung sowie der fahrlässigen Körperverletzung führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).