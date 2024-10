Mann mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht

Nr. 2086

Gestern Nachmittag erlitt ein Mann im Ortsteil Spandau Stichverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen geriet ein 39-jähriger Mann gegen 17 Uhr im Münsinger Park mit einer dreiköpfigen Männergruppe in einen Streit. Im weiteren Verlauf soll dem 39-Jährigen von einem der Männer zweimal in eines seiner Beine gestochen worden sein. Darüber hinaus stahlen ihm die Tatverdächtigen zwei Mobiltelefone. Anschließend floh das Trio in Richtung Seegefelder Straße. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei leiteten Maßnahmen der Ersten Hilfe bei dem verletzten Mann ein, der zwischenzeitlich das Bewusstsein verlor. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes.