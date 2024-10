Mehrere Einsatzkräfte durch Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2085

Durch einen Verkehrsunfall in Charlottenburg erlitten in der vergangenen Nacht mehrere Einsatzkräfte der Polizei Verletzungen. Kurz vor zwei Uhr nachts war ein Gruppenkraftwagen einer Einsatzhundertschaft der Polizei Berlin mit insgesamt acht Beamtinnen und Beamten mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz auf der Fasanenstraße. Dazu war der Einsatzwagen auf dem linken Fahrsteifen der Straße des 17. Juni in Richtung Ernst-Reuter-Platz unterwegs. Kurz hinter der Bachstraße wechselte ein 26-Jähriger mit einem VW Golf plötzlich aus dem mittleren Fahrstreifen nach links in den Fahrstreifen des Einsatzfahrzeuges. Durch die Kollision kam der Einsatzwagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte in vier auf dem Mittelstreifen geparkte Pkws. Drei Autos davon wurden auf die Gegenfahrbahn und somit in den Fahrtweg eines 23-Jährigen geschleudert, der mit dem von ihm gefahrenen Wagen mit den Fahrzeugen kollidierte. Durch den Unfall erlitten die Beamtinnen und Beamten Kopf-, Rumpf-, Arm- sowie Beinverletzungen und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Der 26-Jährige und dessen 29 und 39 Jahre alte Insassen erlitten sämtlich Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen sowie den Kraftfahrer des Einsatzwagens zur Behandlung in Krankenhäuser. Die übrigen Verletzten wurden am Ort medizinisch versorgt. Der VW des 26-Jährigen, der Einsatzwagen sowie drei auf die Gegenfahrbahn geschleuderte Fahrzeuge sind erheblich beschädigt und nicht mehr fahrfähig. Die weiteren Ermittlungen führt ein für Verkehrsdelikte zuständiges Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West).