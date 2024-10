Geschlagen und gestochen

Nr. 2082

Eine Gruppe Unbekannter griff gestern Abend zwei Jugendliche in Lichtenberg an. Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich gegen 21 Uhr ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger zusammen mit weiteren Freunden auf dem Roedeliusplatz auf, als eine Gruppe von 20 bis 30 Personen zu ihnen kam. Aus der großen Gruppe heraus wurde die Gruppe um die beiden Jugendlichen herum, zunächst mit Pfefferspray besprüht. Kurz darauf schlug man dem 14-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf und stach ihm mit einem Gegenstand in den Rücken. Anschließend flüchteten bis auf die beiden Jugendlichen alle übrigen Personen in unbekannte Richtung. Passanten leisteten bis zum Eintreffen von Rettungskräften Erste Hilfe. Die Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 16-Jährige erlitt Augenreizungen, die ambulant behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Jugendgruppengewalt der Polizeidirektion 3 (Ost).