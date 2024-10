Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Nr. 2081

Gestern Mittag kam es in Hermsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ ein 64-Jähriger mit seinem Pkw gegen 13.20 Uhr ein Tankstellengelände am Hermsdorfer Damm. Der Autofahrer wollte nach links auf den Hermsdorfer Damm in Richtung Berliner Straße einbiegen und fuhr dabei auf den gegenüberliegenden Radfahrweg. Dort erfasste er mit seinem Auto einen 65-jährigen Radfahrer, der den Radfahrweg des Hermsdorfer Damms in Richtung Berliner Straße befuhr, prallte anschließend gegen eine Laterne und kam dort zum Stehen. Der Fahrradfahrer stürzte durch die Kollision zu Boden und erlitt innere Verletzungen sowie eine Kopfverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Der 64-jährige Autofahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens, benötigte jedoch keine medizinische Hilfe. Die Laterne sowie Teile des Gehweges wurden durch den Aufprall beschädigt. Der Pkw des 64-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.