Beim Schlichten mit Messer verletzt

Nr. 2080

Ein Mann erlitt vergangene Nacht Schnittverletzungen in Kreuzberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 23-Jährige kurz vor drei Uhr mit seinem Wagen auf dem Kottbusser Damm unterwegs, als ihm dabei eine Gruppe von vier Männern auffiel, die miteinander stritten. Er hielt seinen Wagen an, stieg aus und stellte sich zwischen die Streitenden, um den Streit nach eigenen Angaben schlichten zu wollen. Plötzlich habe einer der unbekannten Männer ein Messer hervorgeholt, um damit mutmaßlich einen der Kontrahenten anzugreifen. Der 23-Jährige erlitt Schnittverletzungen am Rumpf und an einem Bein. Die vier Männer flüchteten kurz darauf in unbekannte Richtung und der Verletzte rief einen Bekannten an, der ihn in ein Krankenhaus brachte und vor dort die Polizei alarmierte. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).