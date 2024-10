Verkehrsunfall verursacht, Drogen dabei und mit Haftbefehl gesucht

Nr. 2079

Ein Radfahrer erlitt durch einen Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Fennpfuhl Frakturen des Rumpfes. Nach Zeugenaussagen war der 42-Jährige mit einem Elektrofahrrad gegen 16.40 Uhr auf der Landsberger Allee in Richtung Storkower Straße unterwegs. An der Kreuzung Landsberger Allee/Weißenseer Weg hielt er dabei zunächst an der für ihn geltenden roten Ampel an. Nachdem die für die gleiche Richtung geltende Fußgängerampel auf Grün geschaltet hatte, soll der Zweiradfahrer bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein. Im selben Moment fuhr eine Tram auf dem Weißenseer Weg, geführt von einem 61-Jährigen, bei für sie grüner Ampel in den Kreuzungsbereich hinein, wo es zur Kollision zwischen ihr und dem von links kommenden 42-Jährigen kam. Durch den Zusammenstoß erlitt der Pedelecfahrer Frakturen des Rumpfes. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine dort durchgeführte Identitätsprüfung ergab, dass der 42-Jährige mit einem gültigen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wird. Im Rucksack des Gesuchten fanden die Polizeieinsatzkräfte zudem rund 40 Mikroreagenzgefäße und Plastiktütchen, unter anderem mit mutmaßlichem Kokain sowie Cannabis. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels sowie des Verursachens eines Verkehrsunfalles mit Verletzten führen die jeweiligen Fachkommissariate der Polizeidirektion 3 (Ost).