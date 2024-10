Mann mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht

Nr. 2078

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Reinickendorf alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 32-jähriger Mann gegen Mitternacht auf der Scharnweberstraße von zwei männlichen Personen angegriffen worden sein. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung erlitt der 32-Jährige mehrere Stichverletzungen an den Armen und im Schulterbereich. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Kurt-Schumacher-Platz. Während der polizeilichen Maßnahmen erschien später ein 29-jähriger Mann am Tatort, gegen den sich ein Tatverdacht herausstellte. Der Mann hatte Blutanhaftungen an sich und konnte zudem auf einem Video wiedererkannt werden. Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn für eine erkennungsdienstliche Behandlung in ein Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er später wieder entlassen. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.