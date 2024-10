Fußgänger bei Unfall verletzt

Nr. 2077

Am heutigen Vormittag kam es in Neukölln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Kastenwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-Jähriger gegen 10.45 Uhr mit dem Kastenwagen die Karl-Marx-Straße in Richtung Hermannplatz. Kurz vor der Schönstedtstraße fuhr er den 66-jährigen an, der plötzlich von rechts auf die Fahrbahn getreten sein soll. Dabei erlitt der Fußgänger Verletzungen an einem Fuß und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die Ermittlungen.