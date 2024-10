Festnahme nach Raub

Nr. 2076

In der vergangenen Nacht nahmen Kräfte des Polizeiabschnitts 57 zwei Männer nach einem Raub in Mitte fest. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden kurz nach 3 Uhr zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren nach Verlassen eines Spielcasinos am Alexanderplatz angesprochen und von den beiden Wertgegenstände sowie Geld gefordert haben. Dabei sollen die Tatverdächtigen damit gedroht haben, ein Messer ziehen zu wollen. Nachdem das mutmaßliche Räuber-Duo von den beiden jungen Männern eine Mütze, einen Schal, eine Uhr, Zigaretten und Geld ausgehändigt bekommen hatten, flüchteten sie und wurden von den hinzualarmierten Polizeikräften in der Nähe an einer Bushaltestelle festgenommen. Die Tatbeute konnte, bis auf das Bargeld, ebenfalls gefunden und den Überfallenen wieder übergeben werden. Die 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen wurden der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.