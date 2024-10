Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus einem Fahrzeug

Nr. 2073

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 26 einen Mann nach einem versuchten Diebstahl in Wilmersdorf fest. Gegen 3 Uhr beobachtete eine Zeugin einen 25-Jährigen dabei, wie dieser die Dreiecksscheibe eines auf der Uhlandstraße geparkten Smarts einschlug und den Innenraum durchwühlte. Darauf von einer bislang unbekannt gebliebenen Person angesprochen, flüchtete der alkoholisierte Mann in Richtung Güntzelstraße, wo er kurz darauf von den alarmierten Polizeikräften festgenommen wurde. Der Halter des Smarts wurde informiert. Die Polizistinnen und Polizisten brachten den Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, wo er dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt wurde, welches auch die weiteren Ermittlungen übernahm.