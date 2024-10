Autos brannten, Mann kam wieder - Festnahme

Nr. 2071

In der vergangenen frühen Nacht ist ein mutmaßlicher Brandstifter in Gesundbrunnen festgenommen worden, der zum Tatort zurückgekehrt war. Der 48-Jährige steht im Verdacht, in den frühen Stunden des Mittwochs zwei Autos in der Grüntaler Straße angezündet zu haben. Nach bisherigem Kenntnisstand und Zeugenangaben soll der Tatverdächtige vorgestern gegen 3.20 Uhr einen Mercedes und einen Mazda in Brand gesetzt haben und anschließend in einem Auto davongefahren sein. Als er gestern gegen 22.15 Uhr erneut in die Grüntaler Straße zurückkehrte, erkannten ihn die Zeuginnen und Zeugen wieder und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen ihn fest und überstellten ihn dem sachbearbeitenden Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin. Er soll noch heute einem Bereitschaftsgericht zwecks Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.