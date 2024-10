Alkoholisiert auf dem E-Scooter unterwegs - Unfall

Nr. 2070

Nach einem Verkehrsunfall in Neukölln gestern Abend musste eine Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben fuhr die 30-Jährige gegen 20.30 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Hermannstraße in Richtung Silbersteinstraße. Dann soll die Frau über den Radweg nach rechts auf die Fahrbahn der Hermannstraße gefahren sein, wo sie von dem 33-jährigen Fahrer eines Land Rover angefahren wurde, der in derselben Richtung unterwegs war und sein Auto nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte. Die Frau zog sich durch den Zusammenprall Kopfverletzungen zu. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in dem ihr auch Blut abgenommen wurde. Ein Atemalkoholtest auf freiwilliger Basis hatte bei ihr zuvor einen Wert von etwa 1,5 Promille ergeben. Das Testergebnis bei dem Autofahrer lag bei 0 Promille. Für die Unfallaufnahme war die Hermannstraße zwischen Mariendorfer Weg und Juliusstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.