Mann mit Schnittverletzungen im Krankenhaus

Nr. 2069

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 28 wurden gestern Abend zu einem verletzten Mann im Ortsteil Hansaviertel alarmiert. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten zwei wohnungslose Männer im Alter von 38 und 44 Jahren kurz nach 19 Uhr Rettungskräfte der Feuerwehr zu einer Parkanlage in der Bachstraße gerufen. Dort fanden die Einsatzkräfte einen bewusstlosen und blutenden 45-jährigen Mann, der oberflächliche Schnittverletzungen am Bauch, an einem Arm und an einem Ohr aufwies. Am Ort stellten die Einsatzkräfte unter anderem ein Messer als mutmaßliches Tatmittel sicher. Der Mann wurde nach einer medizinischen Erstversorgung am Ort durch die Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen sollen nicht lebensbedrohlich sein. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung ergaben sich Hinweise, dass der ebenfalls dem Obdachlosenmilieu zugehörige Mann in einen Streit mit dem 38-Jährigen geraten war. Ob die Verletzungen dabei entstanden sind und auf welche Art und Weise, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Direktion 2 (West) wegen gefährlicher Körperverletzung.