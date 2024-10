Geldausgabeautomat gesprengt

Nr. 2068

Unbekannte sprengten in der vergangenen Nacht zwei Geldausgabeautomaten in Lichtenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen vernahm ein Anwohner in der Bornitzstraße gegen 22.40 Uhr einen lauten Knall und beobachtete anschließend ein Auto, das mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ruschestraße davonfuhr. Durch die Sprengung wurden die Verkleidungen der Geldautomaten beschädigt, Beute erlangten die Tatverdächtigen jedoch nicht. Es wurde niemand verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte sowie Spezialistinnen und Spezialisten des Kriminaltechnischen Institutes des Landeskriminalamtes übernahmen die Tatort- und Spurensicherung. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, werden durch ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes geführt.