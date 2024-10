Sachbeschädigung an Bankfiliale durch Klimaaktivistinnen

Nr. 2066

Heute Vormittag kam es vor einer Bankfiliale in Mitte zu einer unangekündigten Protestaktion und einer Sachbeschädigung der Filiale selbst. Gegen 9.30 Uhr konnten drei Frauen dabei beobachtet werden, wie sie schwarze Farbe an die Schaufenster und die Eingangstür einer Bankfiliale in der Friedrichstraße sowie auf den Gehweg davor schütteten. Darüber hinaus sollen die Frauen banknotenähnliche Papierscheine an die Schaufenster und die Eingangstür geklebt haben. Die 44-, 28- und 24-jährigen Tatverdächtigen hielten anschließend Plakate im Kontext zum Klima- und Umweltschutz hoch und riefen entsprechende Aussagen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte beendeten die drei Frauen die Versammlung. Die Polizistinnen und Polizisten stellten anschließend die Identitäten fest und die genutzten Farbeimer sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei tatverdächtigen Frauen am Ort entlassen. Die Reinigung des Gehweges durch die Berliner Stadtreinigung sowie der Schaufenster und der Eingangstür durch einen Dienstleister der Bank dauern an. Ob die Farbe rückstandslos entfernt werden kann, ist nach bisherigem Erkenntnisstand nicht bekannt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.