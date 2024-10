Überfall auf Goldschmiede

Nr. 2067

Heute Vormittag überfielen zwei Männer ein Goldschmiedeatelier im Ortsteil Westend. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand klopften die zwei Unbekannten kurz nach 11 Uhr an die Tür zum Geschäft an der Reichsstraße und erhielten kurz darauf Zutritt. Sofort darauf bedrohten die beiden die 58-jährige Mitarbeiterin mit einem Elektroschocker und brachten sie zu Boden. Da sie sich weiterhin gegen die Männer wehrte, sprühte ihr einer der beiden Männer Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend begaben sich die Täter zum Tresor und entleerten diesen teilweise. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 58-Jährige ob ihrer erlittenen Augenreizungen zur ambulanten Behandlung in eine nahegelegene Klinik. Die Täter flüchteten unerkannt. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die Ermittlungen.