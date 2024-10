Ketten vom Hals gerissen - Festnahme

Nr. 2064

Bei einem Mann klickten gestern Mittag in Kreuzberg nach einem räuberischen Diebstahl die Handschellen. Nach bisherigem Kenntnisstand betrat eine 81-Jährige gegen 12 Uhr einen Hausflur in der Mariannenstraße und wurde dabei von einem Mann verfolgt. Dort riss er ihr zwei Halsketten vom Hals. Die Seniorin versuchte erfolglos, sich mit Tritten zu wehren und der Mann flüchtete mit seiner Beute aus dem Haus. Insgesamt vier Zeugen wurden auf die Hilferufe der Frau aufmerksam und nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtende soll dabei mehrfach ein Messer gezogen und die Zeugen damit bedroht haben. Er flüchtete schließlich in ein Lokal in der Oranienstraße, wo ihn zwischenzeitlich alarmierte Polizeieinsatzkräfte festnahmen. Die beiden Ketten hatte der 28-Jährige noch dabei. Sie wurden beschlagnahmt und der Seniorin, die Schmerzen am Hals erlitten hatte, zurückgegeben. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt, die die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.