Mehrere Fahrzeuge auf der Stadtautobahn zusammengestoßen

Nr. 2063

Gestern Abend stießen auf der Stadtautobahn in Tempelhof mehrere Fahrzeuge zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 35-Jährige gegen 18.20 Uhr mit ihrem BMW den linken Fahrstreifen der BAB 100 in Richtung Tunnel Ortsteil Britz. In Höhe der Autobahnausfahrt Alboinstraße soll ein vor ihr fahrender Wagen stark abgebremst haben, woraufhin auch sie bremsen musste. Ein 57-Jähriger, der mit seinem Opel hinter dem BMW fuhr, soll daraufhin versucht haben, nach rechts auszuweichen. Dies gelang ihm nicht und er fuhr mit dem Opel auf den BMW auf. Aufgrund des Ausweichens nach rechts musste eine 28 Jahre alte Frau, die mit ihrem Ford im mittleren Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs war, ebenfalls bremsen und eine hinter ihr fahrende 42-Jährige fuhr mit ihrem BMW auf den Ford auf. Die 28 Jahre alte Ford-Fahrerin erlitt Kopfverletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihr Ford musste abgeschleppt werden. Die Stadtautobahn war für ungefähr eine Stunde in Fahrtrichtung Tempelhofer Damm gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).