Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2060

Gestern am frühen Nachmittag kam es in Spandau zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen befuhr ein 58-jähriger Busfahrer gegen 14 Uhr mit einem BVG-Bus der Linie 134 den Altstädter Ring in Richtung Falkenseer Platz. Ein unbekannter Autofahrer sei plötzlich über die Busspur auf einen Parkplatz abgebogen, wodurch der Busfahrer den Bus abrupt abbremsen musste. Eine 85-jährige Frau, die als Fahrgast in dem Bus war, stürzte in der Folge. Sie zog sich Verletzungen am Kopf zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.